دى يونج يصل برشلونة قبل حفل تقديمه الجمعة

2019/07/05 | 00:28

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بغداد اليوم - متابعة

ظهر لاعب الوسط الهولندى فرانكى دى يونج مساء الخميس، فى نادى برشلونة الإسبانى، والذى انضم إليه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أياكس الهولندى مقابل 75 مليون يورو، وبعقد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وحضر لاعب الوسط الهولندى دى يونج صاحب الـ21 عاما، مساء اليوم الخميس، جلسة تصوير داخل متجر نادى برشلونة، قبل تقديمه رسميا لوسائل الإعلام والجماهير مساء غدا الجمعة.

وكان برشلونة قد نجح فى الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندى المتألق، بعد منافسة قوية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فى شهر حزيران الماضى.

وضم برشلونة خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بجانب دى يونج، الحارس البرازيلى نيتو من فريق فالنسيا الإسباني، مقابل 26 مليون يورو، لخلافة الحارس الهولندى كاسبر سيليسن .

ويتطلع البارسا للحصول على خدمات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من خلال تسديد قيمة الشرط الجزائى فى عقده، المقدر بـ120 مليون يورو.

كما يسعى برشلونة لاستعادة خدمات نجمه البرازيلى نيمار من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذى رحل فى صفقة قياسية خلال صيف عام 2017، بقيمة وصلت إلى 222 مليون يورو، كأغلى لاعب فى العالم.

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