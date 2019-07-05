2019/07/05 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة مدنيين بتفجير في النباعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدنيين بتفجير في النباعي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدنيين بتفجير في النباعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).