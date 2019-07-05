2019/07/05 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو كتلة الحكمة النيابية المعارضة في محافظة بابل سالم الطفيلي، تخصيص 59 مليار دينار لتأهيل مدينة بابل الاثرية.

وقال الطفيلي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجهود المقدمة من وزارة الثقافة وحكومة بابل المحلية مشكورة لإيصالها ملف بابل الى مرحلة التصويت".وأضاف" تم تخصيص أموال من الموازنة تصل الى 59 مليار لمدينة بابل الاثرية"، مبيناً ان" المدينة الاثرية ستوفر مردودا ماليا للمحافظة والبلاد بعد تأهيلها للسياحة".وتابع" نتأمل من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في بابل الاهتمام بالأثار الأخرى في البلاد، فالمدينة الاثرية لم تحظى بالاهتمام منذ أيام النظام السابق".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطفيلي: 59 مليار دينار تم تخصيصها لتأهيل مدينة بابل الاثرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطفيلي: 59 مليار دينار تم تخصيصها لتأهيل مدينة بابل الاثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).