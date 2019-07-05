2019/07/05 | 00:38

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يعرض عكاز واحدة من الناجين من السفينة تيتانيك، وبه ضوء كهربائي استخدمته للإشارة إلى زورق إنقاذ، ضمن آلاف الأغراض البحرية في مزاد في

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