قائد عمليات البصرة:تهديدي بتوقيف الإعلاميين كانت مزحة

2019/07/05 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، اليوم الخميس، أن تهديده باعتقال الصحفيين الذين يغطون التظاهرات "غير المرخصة" كان بقصد "المزحة".

وقال نزال في تصريح صحفي ان" التصريح باعتقال من يغطي التظاهرات غير المرخصة لم يكن رسمياً وانما كان {مجاملة} للإعلامي الذي كنت اتحدث معه؛ لكنه دبلج على ما يشتهون".

واكد ان" الاعلام خط احمر لا يمكن التجاوز عليه".

وانتشر عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه قائد عمليات البصرة متوعداً الصحفيين بالتوقيف في حال وفدوا لتغطية "تظاهرات غير مرخصة".

من جهتها أصدرت قيادة العمليات المشتركة في بيان توجيه الى جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الاعلام، مؤكدة انه بإمكان جميع وسائل الاعلام التنسيق مع خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة كونها الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بالتنسيق مع وسائل الاعلام وتسهيل مهام عملهم في مختلف محافظات البلاد.

وانطلق أهالي محافظة البصرة في تظاهرات غاضبة، اليوم الخميس، من امام مبنى ديوان المحافظة على خلفية تهديدات قائد عمليات البصرة قاسم نزال للصحفيين، مطالبين بعدم التضييق على الصحفيين والتعرض لهم اثناء تغطيتهم الاحداث في محافظة البصرة.

كما طالب المتظاهرين قائد عمليات البصرة بتقديم اعتذار رسمي الى جميع صحفيي البصرة.

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