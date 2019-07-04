بالصور: مكتب الحشد في النجف يبدأ ترويج معاملات الجرحى المفصولين

2019/07/05 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مكتب هيية الحشد الشعبي في النجف الاشرف، الخميس، باستلام معاملات الجرحى المفصولين بغية إرسالها الى معاونية الشهداء والمقاتلين.وذكر موفدنا، ان لجنة مقابلات الجرحى المفصولين في هيئة الحشد الشعبي / مكتب محافظة النجف الاشرف شرعت باستقبال عدد من الجرحى المفصولين بغية ترويج معاملاتهم وارسالها الى معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين، مبينا ان مراجعة معلومات الجرحى ومقاطعتها ...

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