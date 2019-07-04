مكتب الحشد في النجف يكرم كادر مستشفى يرعى ذوي الشهداء

2019/07/05 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف، الخميس، كادر مستشفى امير المؤمنين (ع) لجهوده بدعم عوائل الشهداء والجرحى والمقاتلين.وقال مسؤول مكتب الحشد في النجف الاشرف قاسم الخاقاني في تصريح لموقعنا، "التكريم يأتي لدور مستشفى أمير المؤمنين (عليه السلام) الكبير وتسهيل إجراءاته امام ذوي الشهداء والجرحى"، مبينا ان "كادر المستشفى كان لع دور مميز ...

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