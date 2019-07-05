مدير الأمانة العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32 باصفهان:

2019/07/05 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على صناع الأفلام القصيرة الإنتباه الى الزمان المقرّر لتسليم أعمالهم/ التأكيد على أهمية قسم «وب سري» في المهرجان

مهرجان أفلام الأطفال الـ32 يدعو صناع الأفلام القصيرة للانتباه الى موعد تسليم أعمالهم

منصور جهانی ـ تطرّق مدير الأمانة العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 المزمع عقده في مدينة اصفهان، الى طريقة وشروط إرسال الأعمال القصيرة التي تنوي المشاركة بفعاليات المهرجان القادمة.

وقال «سيمون سيمونيان» Simon Simonian مدير الأمانة العامة للمهرجان خلال حوار له مع مراسل هذا النشاط السينمائي الخاص بعالم الأطفال واليافعين موضحاً بشأن طريقة وشروط المشاركة في قسم الأفلام القصيرة وافلام الرسوم المتحركة: حتى الآن، تم إرسال أكثر من 150 فيلماً للمشاركة في قسم الأفلام القصيرة وأفلام الرسوم المتحركة بفعاليات المهرجان القادمة، كما يوجد عدد كبير من صانعي الأفلام الشباب لاسيما من أصحاب المواهب الجديدة الذين تقدموا بأعمالهم للمشاركة في هذا الحفل السينمائي.

كما عرّج مدير الأمانة العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32 على القوانين المذكورة في دعوة المهرجان لهذا العام، قائلا: طبقاً لشروط المهرجان، الأفلام التي يكون زمانها بين 3 حتى 15 دقيقة تصنّف من ضمن الأفلام القصيرة التي تشارك بالمهرجان.



وأضاف: لهذا على صانعي الأفلام أن يأخذوا في الحسبان أن الأفلام التي تكون مدّتها الزمنية أقل أو أكثر من الزمن المذكور آنفاً لا يمكنها المشاركة في هذا القسم من المهرجان، ولن يتم قبول أو مراجعة الأعمال التي تستوفي هذه الشروط إلا من خلال اللجنة المكلّفة باختيارها.

وأشار سيمونيان الى القسم الجديد لهذا العام من المهرجان والذي أطلق عليه «قسم وب سريها» أو (سلسلة الويب) ملفتا الى أنه سينعقد ضمن أجواء تنافسية مميزة، كما اعتبر انعقاد هذا القسم الجديد تغييراً في النظرة السائدة للمهرجان والاعتراف بالأوضاع المعاصرة لصناعة الصورة في عالم الأطفال واليافعين.

وبشأن المشاركة في هذا القسم أوضح قائلا: الأعمال الدرامية كالمسلسلات تم تصميمها وصناعتها للبث على الإنترنت بشكل خاص، ومشاهديها سيكونون من فئة الأطفال واليافعين، وبغض النظر عما إذا كانت مشاهدة هذه المسلسلات متاحة مجانا أو أُنتجت لمجموعة متنوعة من ركائز UGC أو ركائز VOD يمكن لهم المشاركة في هذا القسم بشكل مباشر، كما أن مدّة كل حلقة لن تؤثّر على قبول هذه الأعمال في هذا القسم من المهرجان، ويحتضن المهرجان جميع الأعمال في قسم «سلسلة الويب»، من ضمن الأعمال القصيرة التي مدتها دقيقة وحتى الأعمال الطويلة التي تتراوح بين 30 و 45 دقيقة.

وأكد مدير الأمانة العامة للمهرجان قائلا: ستضع لجنة التحكيم الخاصة في هذا القسم كل من المعايير المتعلقة بجودة العمل الفني وطبيعة عمل صنّاعه نصب عينيها، وتوقعنا لهذا العام، أنه ستؤدي مشاركة مثل هذه الأعمال إلى بثّ الروح المعاصرة والظروف الحالية لصناعة الصورة في إيران في هذا المهرجان.

في الختام أعاد سيمونيان للأذهان قائلا: 6 يوليو 2019 آخر مهلة للتسجيل وإرسال الآثار التي تنوي المشاركة في فعاليت مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32، وفي أجزاء أخرى من سلسلة الويب (أفلام تحضر على مواقع الانترنت)، والتي قد يتم تمديد إرسال الأفلام فيها لأسباب مختلفة، لن نتمكن من توسيع هذه الفرصة في القطاعات الأخرى.

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين ICFF ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 28 من الشهر ذاته (2019) في مدينة أصفهان التاريخية.

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 باصفهان.

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