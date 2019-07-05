ولا زالت الداهلية صامته !!تجدد القتال للمرة الثالثة بين بيت مدير الدفاع المدني العام وعشيرة عتاب في الفضيلية وسط بغداد

2019/07/05 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الخميس، بأن شخصا قتل واصيب اثنان اخران بتجدد النزاع العشائري في الفضيلية ببغداد.وهذا النزاع هو الثالث خلال يومين بعد مقتل وجرح حوالي 15 شخصا بينهم ابن مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم سلمان بوهان العكيلي وعشيرة عتاب وقد عزاه وزير الداخلية السابق على تويتر بالقول انا لله وانا اليه راجعون نتقدم...

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