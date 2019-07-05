2019/07/05 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتبط الشاب السوري، أنس عباس، مع العطور بعلاقة حب وود، بدأت من والده الذي كان يعمل كصانع عطور ليستقل عنه ويفتتح محلا صغيراً حوله إلى مختبر، وأشار تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن أنس انطلق بعد ذلك لانتاج عطور مميزة تتغير رائحتها كل بضع دقائق متحكماً في اختيار المواد المكونة للعطر وتحديد نسبها.

وأشار التقرير إلى أن العطر الذي ابتكره أنس يطلق عليه “دمش بلد الياسمين”، وهو عبارة عن مزيج خاص من الياسمين وروائح أخرى تمزج معاً بكميات ونسب معينة، ويمكن أن تشم أولاً الرائحة ذات التركيز الأعلى في المزيج وهي الياسمين، وتليها روائح ذات تركيز أقل بنسبة متفاوته، فبذلك ابتكر أنس علامة خاصة في العطور.

وتابع التقرير أن ابتكار الشاب السوري جاء عالي التكلفة، حيث يقوم باستيراد المواد اللازمة لصناعة عطره بما يزيد عن 300 دولار مقابل 10 جرامات من نواع واحد من كونات العطر المبتكر، في حين يقوم ببيع عبوة حجمها 50 ميليجرام من عطره مقابل 3.5 دولار فقط.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ” دمشق بلد الياسمين” عطر تتغير رائحته كل بضع دقائق) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ” دمشق بلد الياسمين” عطر تتغير رائحته كل بضع دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).