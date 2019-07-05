وفاة القاضي الذي حكم على صدام حسين بالإعدام في السليمانية

2019/07/05 | 01:30

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الجمعة (5 تموز 2019)، بوفاة القاضي الذي حكم على صدام حسين بالاعدام، في محافظة السلي...





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