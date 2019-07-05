2019/07/05 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التدوينة كلمة الرئيس الفلسطيني امام الصحافة العربية والفلسطينية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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