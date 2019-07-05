جواد بولس - حاج يرأس البنك القومي الإسرائيلي

2019/07/05 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس حاج يرأس البنك القومي الإسرائيليجواد بولسانتخب أعضاء مجلس ادارة "بنك لئومي" الاسرائيلي، بأكثرية حاسمة، ابن مدينة الطيبة د.سامر حاج يحيى رئيسًا عليهم، خلفًا لدافيد بروديت ، احد ألمع الأسماء المعروفة في عالم المصارف الاسرائيلية ورجالات المال وأسواقه.لديّ شعور بأن أغلبية المواطنين العرب في إسرائيل قد تقبّلت الخبر بروح ايجابية وناضجة وبحيادية عامة؛ رغم الغرابة التي رافقت اختيار "حاج" لهذ......

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