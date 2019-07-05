أنباء عن وفاة القاضي الذي حكم على صدام حسين بالإعدام في السليمانية

2019/07/05 | 02:01

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بغداد اليوم - السليمانية

تداولت وسائل إعلام كردية، الجمعة (5 تموز 2019)، أنباء عن وفاة القاضي الذي حكم على صدام حسين با...





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