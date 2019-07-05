بالصور داعشية تطعن رجل امن بمخيم النازحين بسكين

2019/07/05 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت زوجة داعشي، أجنبية، من المحتجزين بمخيم الهول في سوريا، على طعن أحد قوات الأمن الكوردية المسيطرة على المخيم الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة، والذي يعج بآلاف المدنيين من عائلات عناصر داعش.وفي التفاصيل، أفادت شبكات محلية بأن عملية الطعن وقعت عندما توجهت إحدى نساء داعش مع أحد عناصر الأمن إلى “سوق المخيم”.يذكر...

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