يفتخر بمعارك الفلوجة والموصل!الان ترامب يخشى قتله ويختبأ وراء زجاج مانع للرصاص في خطابه بالعيد الوطني الامريكي ترجمة خولة الموسوي

2019/07/05 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبا رئيس اقوى دولة بالعالم خلف زجاج واقي من الرصاص اثناء القاءه خطابا بالعيد الوطني الامريكي في واشنطن ووضع امامه الدبابه التي اقلعت تمثال صدام من وسط بغداد يوم 9 نيسان 2003 ووقف االى جنبه وزير دفاع وقائد القوات الامريكي واعلن فخره بجنوده بمعارك الفلوجة والموصل

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