بحث العلاقات العسكرية بين العراق وبريطانيا

2019/07/05 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، مع السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس والوفد المرافق له، العلاقات العسكرية في مجال التدريب والتسليح.وذكر بيان للوزارة : انه” جرى خلال اللقاء بحث تطور العلاقات العسكرية بين العراق وبريطانيا من ناحية التدريب والتسليح ودعم بريطانيا لحكومة وشعب العراق في حربه ضد الإرهاب”.ا

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