مسح امني يحصد رؤوس 3 دواعش في وادي حوران

2019/07/05 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، امس الخميس، ثلاثة عناصر من داعش بعملية مسح امني في وادي حوران بمحافظة الانبار.وذكر بيان للحشد : ان “قوة لواء حديثة في قيادة الحشد الشعبي في الانبار نفذت عملية امنية في وادي حوران، حيث اندلعت على اثرها اشتباكات مع عناصر داعش الاجرامي في المنطقة”.واضاف ان “الحشد الشعبي قتل ثلاثة...

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