مصدر لـRT: إلغاء مذكرات القبض على الهاشمي والعيساوي لم يحسم بعد

2019/07/05 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي عن عدم حسم أمر إلغاء مذكرات القبض على مسؤولين كبار سابقين بينهم نائب رئيس العراق الأسبق طارق الهاشمي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي.وذكر المصدر أن هناك جهودا تبذل من بعض الأطراف السياسية لحل ملفات الهاشمي والعيساوي بالإضافة إلى قضيتي محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي وأحد قادة تظاهرات ساحات الاعتصام في...

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