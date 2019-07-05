2019/07/05 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء العراقي، امس الخميس، تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية لتحسين الطاقة الكهربائية.وفي وثيقة تؤكد ان “مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير المالية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع تحسين الطاقة الكهربائية”.

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