القبض على ثلاثة من قيادات داعش تسللوا الى ناحية في كركوك

2019/07/05 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفريق رائد شاكر جودت قائد قوات الشرطة الاتحادية امس الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة من قيادات داعش تسللوا الى ناحية الرياض بكركوك.وقال جودت في بيان: ان” قطعات الفرقة الآلية وبأشراف قائد الفرقة شرعت بعمليات استباقية بقوة من فوج المغاوير الثالث {قوة ظافر} وبأسناد من ناقلات الفوج لواء الآلي الرابع ومفارز المتفجرات بناءاً...

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