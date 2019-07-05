اجتماع للخير والبركة الثقافية ببغداد يدعو الحكومة والأحزاب للنظر الى الشعب بدلا عن المحاصصة والخلافات

2019/07/05 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الهيئة الادارية لجمعية الخير والبركة الثقافية مساء امس الاربعاء المصادف ٣ / ٧ / ٢٠١٩ اجتماعا تداوليا في مقرها العام ببغداد الكرخ برئاسة الشيخ مقداد البغدادي وبحضور اعضاء الهيئة الادارية.

وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية وتأثيرها على الخدمات المقدمة الى المواطنين داعيا الحكومة والكتل البرلمانية الى ترك المحاصصة والخلافات والالتفات الى المواطن البسيط بتحسين الخدمات الاساسية وبالخصوص الكهرباء والماء والصحة ومفردات البطاقة التموينية لما تشكله من اهمية لشريحة واسعة من الشعب.

كما ناقش المجتمعون نشاط الجمعية الخيري والانساني في فروعها بكربلاء المقدسة والمحمودية وبغداد وما تحقق من نتائج طيبة في الفترة الماضية ، وتم الاتفاق على تطوير عمل الجمعية وفروعها في المحافظات بالمرحلة المقبلة من خلال الاستعانة بخبرات الشباب ليشمل شرائح اكبر واكثر من عوائل الشهداء والأيتام والعوائل المتعففة.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

٤ / ٧ / ٢٠١٩

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