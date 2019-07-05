هيأة الاستثمار توضح حدود مشروع محيط مطار بغداد

2019/07/05 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هياة الاستثمار توضيحا حول الأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي.وقالت هياة الاستثمار في بيان : ان “المشروع سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية لا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين”.وبينت “في ضوء قرار مجلس الوزراء...

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