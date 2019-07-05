إعتذار متأخر لأديب عراقي

2019/07/05 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير طاهر

الزمان كان في منتصف الثمانينات ، والمكان في مقهى حسن عجمي ببغداد الذي كان يتجمع فيه الأدباء ، كنا مجموعة نجلس وبيننا أديب عراقي أكبرنا سنا ، صدمني ذلك الأديب حينما شكى من ان ولده يتعرض الى تشويه فكري وأخلاقي من معلم التربية الدينية الذي علمه وأقنعه بإداء الصلاة الصوم !

كنت في العشرينات من العمر وغارقا في أوهام الدين ، وكان كلام الأديب فوق طاقة إستيعابي وإحتمالي ، كيف يكون الدين خطرا على فكر وأخلاق الإنسان ؟ صدمني بعنف مما جعلني أسخط على كلامه وأشكك بقواه العقلية !

واليوم بعد تبدل قناعاتي وجلاء الصورة عن معنى كلام الأديب وتأكيد صحته وصدق تشخيصه ، فالأديان تقود الى المشاعر العنصرية ضد الآخر المختلف والكراهية والعنف ، وتمارس القمع للحرية وتضع قيودا على العقل ، وتحول الشخص الى كائن مؤمن بكل ماهو خرافي ينافي مصالح الإنسان وفرحه وتطوره ، والمطلوب للبشر الإلتزام بالقيم الأخلاقية الإنسانية وليس الأديان .

بودي ان أعتذر من ذلك الأديب الراحل ..



وأعتذر كذلك من نفسي على ضياع العمر في خرافات الأديان !

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