2019/07/05 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ATQpkiXaqMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في البصرة متظاهرون يتعرضون لاطلاق النار والاعتقال لمطالبتهم بالخدمات وفرص العمل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في البصرة متظاهرون يتعرضون لاطلاق النار والاعتقال لمطالبتهم بالخدمات وفرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).