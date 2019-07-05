2019/07/05 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الليبي يسقط طائرة حربية قصفت ترهونة أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي طائرة حربية قامت بقصف مدينة ترهونة غربي البلاد.ويأتي تعامل الجيش الليبي مع الغارة التي نفذتها ميليشيات متحالفة مع حكومة فايز السراج، غداة غارة جوية استهدفت سيارات مدنية في منطقة سيدي السايح مما أسفر عن سقوط قتيلين وأربعة جرحى من المدنيين.واشتد القتال في العاصمة، حيث قامت مقاتلات تابعة للجيش باستهداف غرفة التحكم في الطائرات التركية المسيرة في مطار معيتيقة الدولي الأربعاء الماضي.وتتلقى ميليشيات طرابلس دعما علنيا ومباشرا من تركيا التي أوفدت عددا من الخبراء وشحنات أسلحة لمنع تحرير الجيش لمدينة طرابلس من الميليشيات المسلحة.وأظهرت وثائق نشرت أواخر يونيو الماضي وجود ضباط أتراك، بينهم جنرال، يعملون في غرفة عمليات لصالح ميليشيات طرابلس.وفي أبريل الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة"، من أجل استعادة العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات.وتمكنت قوات الجيش من استعادة مناطق واسعة في إطار هذه المعركة، وإلحاق خسائر كبيرة في الميليشيات المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي.

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