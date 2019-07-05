2019/07/05 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي في صحيفته النبأ يوم امس الخميس ان العراق كان بالمرتبة الاولى بين 13 دولة بالعالم بعدد الجرائم خلال اسبوع واحد فقط وقال ان عدد العمليات في العراق كانت 29 عملية من بين 66 عملية في العالم وان عدد القتلى والجرحى في العراق بلغ 96 شخصا وهي المرتبة الثالثة وكانت غرب افريقيا بالمرتبة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش الارهابي يدعي ان العراق الاول عالميا بعدد عملياته خلال اسبوع والثالث بالضحايا) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش الارهابي يدعي ان العراق الاول عالميا بعدد عملياته خلال اسبوع والثالث بالضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).