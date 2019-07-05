2019/07/05 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة: فرق الموت في فنزويلا تقتل الشبان قالت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن قوات الأمن الفنزويلية ترسل فرق الموت لقتل الشبان وتختلق مشاهد ليبدو الأمر وكأن الضحايا قاوموا الاعتقال.وأظهرت الأرقام الحكومية أن عدد وفيات المجرمين الذين يقاومون الاعتقال بلغ 5287 حالة العام الماضي 1569 حالة حتى 19 مايو من العام الحالي.وقال تقرير الأمم المتحدة إن كثيرين منهم يعدمون خارج إطار القضاء فيما يبدو.ووصفت عائلات 20 رجلا كيف وصل رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء من القوات الخاصة الفنزويلية في عربات سوداء لا تحمل لوحات معدنية.وقالت العائلات إن فرق الموت اقتحمت المنازل وأخذت الأمتعة وهاجمت النساء والفتيات وفي بعض الأحيان جردتهن من ملابسهن.وأوضح التقرير إنه يجري فصل الشبان عن أفراد أسرهم قبل إطلاق النار عليهم.وأضاف:"في كل حالة يذكر شهود كيف تتلاعب القوات الخاصة بموقع الجريمة والأدلة.يضعون الأسلحة والمخدرات ويطلقون نيران أسلحتهم على الجدران أو في الهواء للإشارة إلى وجود مواجهة ولإظهار أن الضحية قاومت السلطات".وزارت باشليه فنزويلا الشهر الماضي وستقدم تقريرا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة.وقال التقرير إن عمليات القتل تأتي في إطار استراتيجية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو تهدف إلى "تحييد وقمع وتجريم المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة" وإن هذه الاستراتيجية تسارعت منذ عام 2016.

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