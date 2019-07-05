رهانات بريطانيا في ليبيا تصطدم بالتصلب الأميركي

2019/07/05 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك – تلقت بريطانيا، مساء الأربعاء، درسا جديدا في حدود ما تستطيع المناورة فيه دبلوماسيا بوجود الولايات المتحدة، وأن الشرق الأوسط وشمال

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