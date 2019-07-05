تقرير أممي يلمّح إلى تورط حكومة السراج في هجوم تاجوراء

2019/07/05 | 05:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير أممي يلمّح إلى تورط حكومة السراج في هجوم تاجوراءنيويورك - ألمح تقرير أممي إلى تورط حكومة "الوفاق" في جريمة قصف المهاجرين غير الشرعيين في مركز بمنطقة تاجوراء في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.وجاء التقرير متماهيا مع رواية الجيش الليبي بشأن الجريمة.وقالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصا بينهم ستة أطفال.وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المركز تعرض لضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.وقال التقرير “وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول”.ويؤكد ما جاء في التقرير الأممي رواية الجيش الليبي بشأن القصف الجوي الذي استهدف مركزا للمهاجرين غير الشرعيين والذي اتهمت حكومة الوفاق وحلفاؤها الجيش بتنفيذه.

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