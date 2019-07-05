مسؤول عراقي كل الاحتمالات مفتوحة إذا تفجر الوضع بالمنطقة

2019/07/05 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إن العراق أبلغ واشنطن أن قدرته على ضبط كل الأمور داخليا

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