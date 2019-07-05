ما دمره داعش من آثار، تستعيده الطباعة ثلاثية الأبعاد

2019/07/05 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للثقافة جنودها القادرون دائما على الفوز على أعدائها، هم لا يستخدمون أسلحة ولا متفجرات بل أفكارا وتقنيات تجعل الحياة تستمر بعيدا عن

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