سيدات هولندا يكتبن التاريخ ويبلغن النهائي لأول مرة

2019/07/05 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدات هولندا يكتبن التاريخ ويبلغن النهائي لأول مرةديسين-شاربيو (فرنسا) – أكد المنتخب الهولندي للسيدات أن تتويجه بكأس أوروبا قبل عامين لم يكن وليد الصدفة، وذلك ببلوغه المباراة النهائية لكأس العالم المقامة في نسختها الثامنة بفرنسا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه في نصف النهائي على السويد 0-1 بعد التمديد.وتدين هولندا، التي تشارك للمرة الثانية فقط في النهائيات بعد النسخة الماضية حيث بلغت ثمن النهائي، بتأهلها التاريخي إلى جاكي غروينن التي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 99، منهية حلم السويد ببلوغ النهائي للمرة الثانية بعد عام 2003 حين خسرت أمام ألمانيا التي سقطت أمام الاسكندنافيات 2-1 في ربع نهائي النسخة الحالية.وتلتقي هولندا في المباراة النهائية الأحد في ليون مع الولايات المتحدة حاملة اللقب التي تخطت إنكلترا 1-2.وبعد أن غابت الفرص الخطيرة عن الشوط الأول باستثناء واحدة للسويد عبر نيلا فيشر التي تابعت تسديدة لزميلتها إيلين روبينسون، لكن الحارسة ساري فان فينيندال تألقت في الدفاع عن مرماها، تغيّر الوضع في الشوط الثاني وكانت السويد قريبة من افتتاح التسجيل إلا أن الحظ عاندها بعدما ارتدت محاولة فيشر من القائم الأيمن إثر كرة ركنية عجزت الهولنديات عن إبعادها بالشكل المناسب.وانقلبت الأدوار بعد ذلك لتتدخل العارضة لمساعدة الحارسة السويدية هيدفيغ لينداهل على إبعاد رأسية فيفيان مييديما.واختبر الفريقان حظوظهما في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى، فاحتكما إلى التمديد الأول على الإطلاق في نصف نهائي كأس العالم منذ انطلاقها عام 1991.ووسط صدمة الجمهور السويدي، نجحت جاكي غروينن في فك الارتباط بين الفريقين بتسجيلها هدفا رائعا من تسديدة بعيدة أرضية إلى الزاوية اليمنى للحارسة ليندهال.

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