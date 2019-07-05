آمال قرامي - محاولات ترسيخ «الأبوية السبسيّة»

2019/07/05 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي يستبدّ فيه رئيس الجمهورية بالرأي ويحتكر كلّ السلط واستبداله بنمط آخر في الحكم يتنازل بموجبه رئيس الدولة عن سلطته العليا لصالح سلطة الدستور التي صارت تمثّل السلطة العليا في الدولة الحديثة.وقد كان من المتوقّع أيضا أن يؤدي هذا التصوّر الجديد للحكم إلى أوّلا: تحوّل رئيس الجمهورية إلى كبير موظفي الدولة الحديثة، وثانيا استبدال مفهوم الزعامة التقليدية بمفهومي: الإدارة الحديثة والمسؤولية أمام الشعب، وثال......

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