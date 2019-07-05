الحزب الشيوعي اللبناني - لا شيء يعوّض خسائرنا الجسيمة سوى قيام شعبنا بدفن هذا النظام ومزارعه

2019/07/05 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اللبناني إن ما جرى من فلتان أمني في منطقة الجبل، ومن توترات ومناخات العودة للاقتتال الأهلي، يتحمل مسؤوليته السياسية بالدرجة الأولى المتمسكون بنظام المحاصصة المذهبية والفساد السياسي، وبخاصة أولئك المراهنون على استخدامه لتنفيذ مشاريع خارجية مشبوهة، ولو عن طريق تفجير الوضع الأمني من أبواب الكانتونات والفدراليات المذهبية.وهؤلاء ليس لديهم ما يقدمونه للبنانيين سوى تسويق هذا النوع من المنتجات......

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