مرتضى العبيدي - بصدد حزب البروليتاريا بقلم بابلو ميراندا / ترجمة مرتضى العبيدي

2019/07/05 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مرتضى_العبيدي الحزب الشيوعي: ضرورة تاريخية إن الماركسية اللينينية تؤكد بوضوح الحاجة إلى الحزب الشيوعي كمنظم و قائد للنضال الثوري للطبقة العاملة من أجل الاشتراكية.إن التجربة التاريخية و المعارك التي خاضتها الطبقة العاملة تؤكد صحة هذه النظرية .لقد بدأ نضال الطبقة العاملة من أجل الانعتاق منذ زمن بعيد.ففي القرن التاسع عشر، وفي أوروبا تحديدا، وسّع العمّال مجال نضالهم، مضيفين إلى مطالبهم النقابي......

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