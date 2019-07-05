2019/07/05 | 08:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مرتضى_العبيدي الحزب الشيوعي: ضرورة تاريخية إن الماركسية اللينينية تؤكد بوضوح الحاجة إلى الحزب الشيوعي كمنظم و قائد للنضال الثوري للطبقة العاملة من أجل الاشتراكية.
إن التجربة التاريخية و المعارك التي خاضتها الطبقة العاملة تؤكد صحة هذه النظرية .
لقد بدأ نضال الطبقة العاملة من أجل الانعتاق منذ زمن بعيد.
ففي القرن التاسع عشر، وفي أوروبا تحديدا، وسّع العمّال مجال نضالهم، مضيفين إلى مطالبهم النقابي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مرتضى العبيدي - بصدد حزب البروليتاريا بقلم بابلو ميراندا / ترجمة مرتضى العبيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إن التجربة التاريخية و المعارك التي خاضتها الطبقة العاملة تؤكد صحة هذه النظرية .
لقد بدأ نضال الطبقة العاملة من أجل الانعتاق منذ زمن بعيد.
ففي القرن التاسع عشر، وفي أوروبا تحديدا، وسّع العمّال مجال نضالهم، مضيفين إلى مطالبهم النقابي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مرتضى العبيدي - بصدد حزب البروليتاريا بقلم بابلو ميراندا / ترجمة مرتضى العبيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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