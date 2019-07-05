جدعون ليفي - معالجة العنصرية بكل أشكالها

2019/07/05 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي اطلاق النار على يهودي من اصل اثيوبي هو أمر غير سوي.اطلاق النار على عربي اسرائيلي هو أمر أكثر صحة؛ اطلاق النار على فلسطيني من المناطق هو قمة الاستقامة الاسرائيلية.اسرائيل تعتقد أنه يمكن أن تكون عنصريا احيانا أو عنيفا احيانا.أن تؤيد وحتى تشجع عنصرية معينة وتتحفظ من عنصرية أخرى.مسموح اطلاق النار على شخص ما فقط بسبب قوميته، ومحظور اطلاق النار على شخص آخر فقط بسبب لون جلده.أن تتثاءب أو حتى أن ......

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