بالصورة.. سرايا السلام تغلق مقراتها وترفع اللافتات في محافظات العراق

2019/07/05 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري الخميس، غلق جميع المقرات فوراً بموجب تعليمات لقيادتها في العاصمة العراقية بغداد وكربلاء والجنوب....

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