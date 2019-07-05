2019/07/05 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر تمهيد:مر علي إدارة البنك العربى الإفريقى..كثيرون ؛ ما بين مصرفيين أكفاء تحكمهم الأخلاق ؛ ومغامرين حمقي لا خلاق لهم ؛ وعابرى سبيل يبحثون عن سبوبة أو دور؛ وطامعين في وراثة حكم هبط بالصدفة في فناء منزلهم ذات مساء؛ ومحترفى تلاعب وحيل وألاعيب منذ نعومة أظفارهم ..تحولوا إلي قروش أو حيتان متوحشة بمرور الزمن وخبرة الأيام.ولأنه ليس من طبائعنا أن نلوك العبارة السخيفة الشائعة ( لكل منهم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بشير صقر - لأى مدى يُسأل البنك المركزى عما يجرى بالبنك العربى الإفريقى..؟! ولمَ رفضنا الانحياز لأحدهما في أزمة أموال المعاشات الأخيرة .. ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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