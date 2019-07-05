2019/07/05 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كلفا محاميين مختصين بالطلاق في لندن، إيذانا بانطلاق معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة.ولم ينف مصدر مطلع على القضية وجود الأميرة هيا (45 عاما) مع ابنتها جليلة (11 عاما) وابنها زايد (7 أعوام) في قصر العائلة بلندن، مؤكدا أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).