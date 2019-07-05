2019/07/05 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية أن الجيش الروسي بدأ في إجراء مناورات عسكرية في مياه البحر الأسود، حيث تجري قوات حلف الناتو البحرية هناك مناوراتها Sea Breeze.وتشارك في المناورات الروسية المقررة سلفاً، عشر سفن حربية بينها سفينتا الإنزال الكبيرتان “آزوف” و”كونيكوف”، وعدة سفن حاملة للصواريخ.وتنفذ السفن الروسية مناوراتها في مواقع بحرية خاصة بالتدريبات، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناورات روسية موازية لمناورات الناتو في البحر الأسود النعيم نيوز.

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