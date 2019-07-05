“هيئة فلسطينية” تدعو لأوسع مشاركة في مسيرات العودة الجمعة

2019/07/05 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” في غزة، إلى موقف عربي إسلامي فلسطيني موحد لصد المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، كما دعت لأوسع مشاركة في مسيرات العودة على حدود القطاع يوم غد الجمعة.وحذر عضو الهيئة العليا للمسيرات، محمد الحرازين، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “من أن ما يخطط لا يقف عند …

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