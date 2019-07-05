العراق يشتري قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي

2019/07/05 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي.وقال الوزير في بيان نقله المتحدث الإعلامي باسم الوزارة ”الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة“.وكان العاني قد أعلن بدء الموسم التسويقي في 15 أبريل نيسان الماضي، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من استلام المحصول.

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