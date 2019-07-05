التجارة: العراق يشتري قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي

2019/07/05 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي.

وقال الوزير في بيان تلقت وكالة {الفرت نيوز} نسخة منه اليوم ان "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة".وكان العاني قد أعلن بدء الموسم التسويقي في 15 نيسان الماضي، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من استلام المحصول.انتهى

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