ابراهيم الجندي - 4 - واهجروهن في المضاجع !!

2019/07/05 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الرابعة : النساء 31- 40(31) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا 1- القراءة :A- مُدْخَلًا: قرأها فريق بفتح الميم B - نُكَفِّرْ: قرأها فريق يكفر C - نُدْخِلْكُمْ : قرأها فريق يدخلكم 2- الكبائر فيها رأيان : A- كل ما نهي الله عنه من أول سورة النساء حتي الاية رقم ثلاثين B - الشرك......

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