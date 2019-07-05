الدفاع: 50 مقعداً لأداء مناسك الحج لذوي الشهداء

2019/07/05 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ نجحت وزارة الدفاع، أمس الخميس، بالحصول على 50 مقعداً لإداء مناسك الحج لذوي الشهداء.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري، حصل على خمسين مقعداً لأداء مناسك الحج لذوي الشهداء، اكراماً لدماء أبنائهم الابطال".

وأوضح البيان أن "ذلك جاء ذلك خلال مقابلة له مع سفير السعودية في العراق، بمكتبه في مقر وزارة الدفاع، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على تخصيص هذه المقاعد لعوائل الشهداء الأبرار".انتهى/س

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