الوقف الشيعي يعلن أسماء المقبولين على تعيينات الديوان ولكافة المحافظات

2019/07/05 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ديوان الوقف الشيعي، أمس الخميس، أسماء المقبولين على تعيينات الديوان، لشغل الوظائف الناتجة عن حركة الملاك الإداري والتعليمي في بغداد والمحافظات.وقال الوكيل الإداري والمالي لرئيس الديوان حسين التميمي في بيان إطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "توزيع الدرجات الوظيفية كان بواقع (556) درجة توزعت بين بغداد وبقية المحافظات، ولجميع الاختصاصات المطلوبة وفقاً للحاجة التي شخصها الديوان في إعلانه السابق بالصدد"، مؤكداً أن "آخر موعد لإستقبال المراجعين في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل".

وأضاف، إن "على كافة المقبولين الحضور إلى مقر الديوان في بغداد لسكنة العاصمة بغداد، والى مديريات الوقف الشيعي في المحافظات، وكلاً حسب محافظتهُ بالإضافة الى جلب المستمسكات الرسمية".



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