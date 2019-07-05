عرض “عكاز” احد الناجين من سفينة تيتانيك للبيع

2019/07/05 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض عكاز واحدة من الناجين من السفينة تيتانيك، وبه ضوء كهربائي استخدمته للإشارة إلى زورق إنقاذ، ضمن آلاف الأغراض البحرية في مزاد في رود آيلاند بالولايات المتحدة.وتقيم دار مزادات غورنزي المزاد في مدرسة إصلاح اليخوت الدولية في نيوبورت يومي 19 و20 يوليو.وقد وصف مدير الدار آرلان إيتينغر، عكاز إيلا وايت بأنه أغرب الأغراض […]

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