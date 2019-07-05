الخارجية العراقية تدعو الدول المشاركة بمؤتمر باكو التصويت لصالح مدينة بابل الاثرية

2019/07/05 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعث وزير الخارجية محمد على الحكيم،اليوم الجمعة، رسائل إلى نظرائه في الدول المشاركة بلجنة التراث العالمي لحشد الدعم والتصويت على ملف إدراج مدينة

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