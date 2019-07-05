2019/07/05 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة مع تغلب المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي على التوتر المتزايد في الشرق الأوسط والذي قد يعطل طرق الإمداد ويرفع الأسعار.وهبطت عقود برنت 0.1% إلى 63.25 دولار للبرميل بعد إغلاقها منخفضة 0.8% يوم الخميس.ولم تكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تحقق تراجعاً بنسبة 0.1% النعيم نيوز.

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